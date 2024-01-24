Коста Неделькович перебирается в команду Унаи Эмери. Правый защитник доиграет нынешний сезон в Црвене Звезде, воспитанником которой является.

Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о подписании Косты Недельковича. По сообщениям английских СМИ, сделку закрыли за чуть более 9 миллионов евро.

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В текущем сезоне Неделькович сыграл 19 матчей, оформил 1 ассист. Начинал в Юношеской лиге УЕФА, где также отметился голевым пасом, а далее окончательно закрепился в основной команде, где провел 4 матча Лиги чемпионов. После 19 туров Црвена Звезда идет 2 в Высшей лиге Сербии, отставая на 1 балл от Партизана, который возглавляет именно легенда Шахтера. Астон Вилла сейчас занимает четвертое место в АПЛ, отставая от первого Ливерпуля на 5 очков.

Напомним, ранее Игор Дуляй сообщил, что Неделькович записан в блокноте Срны как один из трех сербских талантов.

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