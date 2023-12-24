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ЛНЗ отказался от подписания хавбека Шахтера – новичок УПЛ не потянул аппетиты экс-игрока сборной Украины

У Шахтера есть интерес к Кристиану Беличу. Он и Салданья с Недельковичем записаны в блокноте Дарио Срны", – цитирует Дуляя Dnevnik.rs.

Напомним, Кристиан Белич – 22-летний сербский опорный хавбек, который в свое время был в академии Вест Хэма. В текущем сезоне провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Матеус Салданья – 24-летний бразильский форвард, который перешел в Партизан за 1,3 млн евро из японской J1-лиги (15 голов и 5 ассистов в 24 поединках).

Коста Неделькович – 18-летний правый защитник Црвены Звезды. На взрослом уровне провел уже более 40 матчей. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

Напомним, Дуляй в свое время отыграл за Шахтер 196 матчей (забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи). В составе "горняков" серб выигрывал Кубок УЕФА. С 2016 по 2019 годы Игор работал ассистентом Фонсеки в Шахтере.

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