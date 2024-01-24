Коста Недельковіч перебирається в команду Унаї Емері. Правий захисник дограє нинішній сезон у Црвені Звезді, вихованцем якої є.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Кости Недельковіча. За повідомленнями англійських ЗМІ, угоду закрили за трохи понад 9 мільйонів євро.

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У поточному сезоні Недельковіч зіграв 19 матчів, оформив 1 асист. Починав у Юнацькій лізі УЄФА, де також відзначився гольовим пасом, а далі остаточно закріпився в основній команді, де провів 4 матчі Ліги чемпіонів. Після 19 турів Црвена Звезда йде 2 у Вищій лізі Сербії, відстаючи на 1 бал від Партизана, який очолює саме легенда Шахтаря. Астон Вілла зараз посідає четверте місце в АПЛ, відстаючи від першого Ліверпуля на 5 очок.

Нагадаємо, раніше Ігор Дуляй повідомив, що Недельковіч записаний у блокноті Срни як один з трьох сербських талантів.

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