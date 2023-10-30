Последний матч Дринквотер провел больше года назад. Все это время 33-летний футболист не занимался поиском клуба, но и не говорил о завершении карьеры. В конце концов Дэни сделал объявление в эфире подкаста High Performance.

Азар официально объявил о завершении карьеры

"Я просто хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. Наверное, пауза была длинной, но я думаю, что пора официально объявить об этом сейчас. Не думал, что это будет меня беспокоить, но сообщить об этом тогда – это то же самое, что немного обнажить себе нерв", – сказал уже бывший футболист.

Напомним, воспитанник Манчестер Юнайтед провел отличный период в Лестере, с которым поднялся в АПЛ, а впоследствии и выиграл ее. В 2017 году Дринквотер перебрался в Челси почти за 40 млн евро. Однако Дэнни поглотила разгульная жизнь – алкоголя и скандалов было больше, чем футбола. За последние шесть лет карьеры хавбек сыграл всего 74 матча (в частности, играл в арендах за Астон Виллу, Бернли, Рединг и Касимпашу).

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