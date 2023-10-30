Останній матч Дрінквотер провів понад рік тому. Увесь цей час 33-річний футболіст не займався пошуком клубу, але й не говорив про завершення кар'єри. Зрештою, Дені зробив оголошення в ефірі подкасту High Performance.

Азар офіційно оголосив про завершення кар'єри

"Я просто хотів би оголосити про свій відхід з професійного футболу. Напевно, пауза була довгою, але я думаю, що настав час офіційно оголосити про це зараз. Не думав, що це мене турбуватиме, але повідомити про це тоді – це те ж саме, що трохи оголити собі нерв", – сказав вже колишній футболіст.

Нагадаємо, вихованець Манчестер Юнайтед провів чудовий період в Лестері, з яким піднявся в АПЛ, а згодом і виграв її. У 2017 році Дрінквотер перебрався до Челсі майже за 40 млн євро. Однак Денні поглинуло розгульне життя – алкоголю та скандалів було більше, ніж футболу. За останні шість років кар'єри хавбек зіграв лише 74 матчі (зокрема, грав у орендах за Астон Віллу, Бернлі, Редінг та Касимпашу).

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