Летом 32-летний игрок покинул Реал и стал свободным агентом. Несмотря на то, что Эдена Азара звали в разные клубы, он взял время на размышления. Сегодня, 10 октября, бельгиец объявил о завершении карьеры.

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"Вы должны прислушиваться к себе и вовремя сказать "стоп". После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил завершить карьеру профессионального футболиста. Я смог реализовать свою мечту, я играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру. На протяжении моей карьеры мне посчастливилось встретить замечательных менеджеров, тренеров и партнеров по команде – спасибо всем за эти замечательные времена, буду скучать по вам всем.

Я также хочу поблагодарить клубы, за которые я играл: Лилль, Челси и Реал Мадрид, а также Федерацию футбола Бельгии за мой вызов в национальную команду. Особая благодарность моей семье, друзьям, советникам и людям, которые были рядом со мной в хорошие времена и в плохие.

Наконец, огромное спасибо вам, моим поклонникам, которые следовали за мной все эти годы, и за вашу поддержку везде, где бы я ни выступал. Сейчас настало время насладиться моими близкими и новыми впечатлениями. Вскоре увидимся вне поля, друзья", – цитирует бельгийца Madrid Zone.

Напомним, что на клубном уровне Эден Азар сыграл 623 матча, в которых забил 167 голов и отдал 157 ассистов. Бельгиец выигрывал чемпионство во Франции в составе Лилля. С Челси он дважды был чемпионом АПЛ, дважды побеждал в Лиге Европы. Вместе с Реалом Азар завоевал Лигу чемпионов и дважды чемпионство в Ла Лаге.

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