Очигава сыграл за Динамо впервые с мая 2017 года

Защитник Динамо Зураб Очигава впервые сыграл под руководством Александра Хацкевича.

Киевское Динамо в спарринге разгромило донецкий Олимпик (3:0). Как сообщает Динамомания, за киевлян впервые с мая 2017 сыграл защитник Зураб Очигава.

Максимов был замечен на спарринге Динамо – Олимпик

Сезон 2017/2018 игрок провел именно в Олимпик, после чего искал варианты продолжения карьеры за рубежом. Позже долгое время восстанавливался от травмы и по этим причинам не был включен в заявку Динамо на сезон 2018/19.

Последний матч Очигавы в футболке "бело-синих" был еще под руководством Сергея Реброва 31 мая в игре с Черноморцем.