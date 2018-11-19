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Очігава зіграв за Динамо вперше з травня 2017 року

11:59 269 Читать на русском
Очігава зіграв за Динамо вперше з травня 2017 року
Зураб Очігава / ФК Олімпік

Захисник Динамо Зураб Очігава вперше зіграв під керівництвом Олександра Хацкевича.

Київське Динамо в спарингу розгромило донецький Олімпік (3:0). Як повідомляє Динамоманія, за киян вперше з травня 2017 року зіграв захисник Зураб Очігава.

Максимов був помічений на спарингу Динамо – Олімпік

Сезон 2017/2018 гравець провів саме в Олімпіку, після чого шукав варіанти продовження кар'єри за кордоном. Пізніше довгий час відновлювався від травми і з цих причин не був включений у заявку Динамо на сезон 2018/19.

Останній матч Очігави в футболці "біло-синіх" був ще під керівництвом Сергія Реброва 31 травня у грі з Чорноморцем.

Теги
Олімпік Олімпік Зураб Очігава Зураб Очігава Динамо Динамо
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