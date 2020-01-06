Фіорентина у доданий час втратила перемогу над Болоньєю: 18-й тур Серії А, понеділок

У рамках 19-го туру у чемпіонаті Італії в неділю відбулось кілька матчів. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 18-й тур

Болонья – Фіорентина – 1:1

Гол: Орсоліні, 90+4 – Бенассі, 27

Аталанта – Парма – початок матчу о 16:00

Мілан – Сампдорія – початок матчу о 16:00

Ювентус – Кальярі – початок матчу о 16:00

Лечче – Удінезе – початок матчу о 19:00

Наполі – Інтер – початок матчу о 21:45

Хавбек Фіорентини Бенассі класним пострілом з льоту змусив капітулювати Болонью

18-й тур у понеділок продовжили кілька матчів. Першим з них став поєдинок між Болоньєю та Фіорентиною. Господарі одразу ж націлились на ворота суперника і вже на 12 хвилині забили, однак арбітр гол Родріго Паласіо відмінив, угледівши положення поза грою. За мить свій шанс втратили вже "фіалки" – Федеріко К’єза не зумів переграти Лукаша Скорупскі. В середині тайму Марко Бенассі чудовим пострілом з-за меж штрафного майданчика вивів Фіорентину вперед.

По перерві обидві команди створили достатньо моментів, аби довести рахунок до розгромного з обох сторін, однак Нікола Сансоне, Поль Лірола, Федеріко К’єза і Ерік Пульгар можуть нарікати на лише на фортуну. Фіорентина відверто догравала цей поєдинок, коли на четвертій доданій хвилині Рікардо Орсоліні точним ударом зі штрафного врятував свою команду від поразки.

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