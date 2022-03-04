Английская Премьер-лига стоит на стороне правды и добра в войне с Российской Федерацией и режимом Владимира Путина.

В течение недели были дискуссии между руководителями АПЛ по поводу информационной борьбы с российской пропагандой, информирует Daily Mail . Все из-за развертывания войны путинским режимом против нашего независимого государства.

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Было решено, что при трансляции матчей в России будут включены проукраинские и антивоенные сообщения, а также призывы к установлению мира. Ожидается, что капитаны клубов оденут желтые и синие повязки, а на больших экранах стадионов будет транслироваться надпись "Футбол вместе" на фоне украинского флага.

АПЛ также рассматривает вопрос о выходе из российского рынка и расторжении или приостановлении контракта на территории страны-оккупанта. Решение будет принято в ходе встречи клубов во вторник. Действующее соглашение с Матч ТВ рассчитано до конца сезона, а следующее – на 6 лет и на сумму в 41 миллион фунтов.

Соответствующие намерения подтвердил исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс: "Очевидно, что этот вопрос изучается. Мы очень внимательно рассмотрим вопрос о приостановлении или расторжении контракта. Это все происходит прямо сейчас и ситуация быстро меняется".