Абрамович софинансировал производство ворвавшихся в Украину путинских танков: детали расследования
Еще нынешний владелец Челси Роман Абрамович, похоже, причастен к сотням смертей на территории Украины в результате российского вторжения.
Миллиардер владел долей (28,64%) компании, зарегистрированной на Виргинских островах. Она производила сталь для танков, ворвавшихся в Украину 24 февраля, информирует Daily Mail.
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За восемь дней до нападения на нашу территорию Абрамович через оффшоры передал компании собственные акции, а свои доходы перечислил непосредственно на личный счет. Это все было сделано для того, чтобы предприятие Евраз стало менее уязвимым к санкциям, которые продолжают налагать на россиян.
Роман считается давним соратником Путина. Правда, ближайшее окружение бизнесмена опровергает поддержку войн, развязанных президентом страны-оккупанта. Даже сейчас 55-летний россиянин якобы участвует по установлению мира в Украине.
Кроме этого, расследователи пытаются выяснить, владеет ли Абрамович акциями Роснефти, в которую он вложил 225 миллионов фунтов в 2006-м. Эта компания является основным поставщиком топлива для захватнической армии.
Сейчас на олигарха наложены санкции, он уже объявил о продаже своего детища под названием Челси. За него Абрамович хочет выручить более 5 млрд фунтов.
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