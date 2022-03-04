Еще нынешний владелец Челси Роман Абрамович, похоже, причастен к сотням смертей на территории Украины в результате российского вторжения.

Миллиардер владел долей (28,64%) компании, зарегистрированной на Виргинских островах. Она производила сталь для танков, ворвавшихся в Украину 24 февраля, информирует Daily Mail.

Абрамович начал переговоры с потенциальным покупателем Челси – все может завершиться очень скоро

За восемь дней до нападения на нашу территорию Абрамович через оффшоры передал компании собственные акции, а свои доходы перечислил непосредственно на личный счет. Это все было сделано для того, чтобы предприятие Евраз стало менее уязвимым к санкциям, которые продолжают налагать на россиян.

Сначала нужно было ввести санкции против Абрамовича. Он должен был быть наказан несколько месяцев, лет назад. Он владел сталелитейным заводом, материалы которого используются для производства ТАНКОВ, которые сейчас вторгаются в Украину. Он продал акции за 8 дней до вторжения. @dkaleniuk https://t.co/SwBrlSDULw - АнтАС (@ANTAC_ua) 3 марта 2022 г.

Роман считается давним соратником Путина. Правда, ближайшее окружение бизнесмена опровергает поддержку войн, развязанных президентом страны-оккупанта. Даже сейчас 55-летний россиянин якобы участвует по установлению мира в Украине.

Кроме этого, расследователи пытаются выяснить, владеет ли Абрамович акциями Роснефти, в которую он вложил 225 миллионов фунтов в 2006-м. Эта компания является основным поставщиком топлива для захватнической армии.

Сейчас на олигарха наложены санкции, он уже объявил о продаже своего детища под названием Челси. За него Абрамович хочет выручить более 5 млрд фунтов.