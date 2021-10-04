Главный тренер Динамо Мирча Луческу признан лучшим тренером 10-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Ворскла разгромила Ингулец, вернувшись на третью строчку в турнирной таблице

76-летний специалист получил от Всеукраинского объединения тренеров 4,6 балла. В отчетном туре подопечные Луческу расписали безголевую ничью с Шахтером и продолжают лидировать в турнирной таблице, сохранив отрыв от "горняков" в три очка.

Звание "Игрок тура" завоевал полузащитник Ворсклы Оливье Тилль. 24-летний люксембуржец оформил дубль в матче с Ингульцом (3:0). В голосовании экспертного совета УПЛ Тилль опередил нападающего СК Днепр-1 Артема Довбика и форварда Ворсклы Лукаса Рангеля.

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