Головний тренер Динамо Мірча Луческу визнаний найкращим тренером 10-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт організації.

Ворскла розгромила Інгулець, повернувшись на третю сходинку в турнірній таблиці

76-річний фахівець отримав від Всеукраїнського об'єднання тренерів 4,6 бала. У звітному турі підопічні Луческу розписали безгольову нічию з Шахтарем і продовжують лідирувати у турнірній таблиці, зберігши відрив від "гірників" у три очки.

Звання "Гравець туру" виборов півзахисник Ворскли Олів'є Тілль. 24-річний люксембуржець оформив дубль у матчі з Інгульцем (3:0). У голосуванні експертної ради УПЛ Кочергін випередив нападника СК Дніпро-1 Артема Довбика і форварда Ворскли Лукаса Рангеля.

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