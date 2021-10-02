Ворскла начинала 10-й тур на третьей позиции в турнирной таблице, однако после победы СК Днепр-1 над Львовом полтавчане опустились вниз. Чтобы вернуться в топ-3, "зелено-белым" хватало и ничьей – впрочем, никто об этом даже не думал. В домашней встрече против Ингульца подопечные Юрия Максимова рассчитывали только на победу, ведь петровцы в последних четырех поединках не выиграли ни разу (при трех поражениях, в т.ч. и от второлигового ЛНЗ).

СК Днепр-1 удержал тяжелую победу над Львовом, поднявшись на третье место в УПЛ

Впрочем, первый тайм оказался не просто равным, но и сложным для хозяев. Гости ни в чем не уступали Ворскле, отвечая моментом на момент – как следствие, фанатам на трибунах не было скучно. Полтавчане семь раз стреляли по воротам, потеряв минимум четыре возможности открыть счет, а петровцы пробили восемь раз. При этом шесть ударов прошли в створ.

Наилучшие шансы вывести "зелено-белых" вперед до перерыва упустили Скляр и Тилль. В частности, на 14-й минуте Александр без всякого сопротивления замыкал подачу Пердуты на линию вратарской, направив мяч выше ворот. Оливье мог забивать на 28-й и 34-й минутах – сначала люксембуржец стрелял метров с 20-ти после скидки Степанюка, а затем хавбек пробивал головой с подачи Скляра. В обоих случаях сфера пролетела мимо левой штанги.

В Ингульца моментов было не меньше. Так, на 26-й минуте Полегенько вырезал передачу на правый край вратарской, организовав Ситалу выход один на один. Артем не смог переиграть Ризныка. На 32-й Шарай стрелял с острого угла в руки голкиперу, а уже перед свистком на перерыв открывать счет мог все тот же Полегенько – Павел головой замыкал черпачок от Запорожца в центр штрафной, однако получилось слишком слабо.

В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло. Второй тайм оба тренера начали без замен, а футболисты продолжили играть на встречных курсах – впрочем, теперь уже моментов практически не возникало. За 20 минут после перерыва ворскляне имели только удар Тилля со стандарта по воробьям, а «казаки» не создали вообще ничего.

Так бы все и продолжалось, если бы на 66-й минуте Ворскла не открыла счет: Степанюк накрутил нескольких защитников на правом краю штрафной и выполнил навес на дальнюю штангу, откуда всеми забытый Рангель вколотил мяч в ворота – 1:0! Впрочем, довольно быстро полтавчане могли потерять свое преимущество. На 75-й минуте Плохотнюк получил скидку от Ситала, поставил корпус Тамму и пробил с разворота метров с 11-ти, а на 76-й Шарай ворвался на левый край штрафной, выстрелив в дальний угол. В обоих случаях Ризнык поймал сферу.

Через минуту Ворскла сделала весомую заявку на победу. Пердута выполнил навес с фланга, Ковалев в попытке перехватить его не попал по мячу, а Тилль наказал его точным ударом в касание – 0:2! В Полтаве начали запускать салют, однако на 81-й минуте Запорожец едва не испортил настроение местным фанатам, пробив с правого края штрафной над ближней девяткой.

На 84-й минуте все было завершено: хозяева провели классную комбинацию, в завершении которой Рангель выполнил точную подачу на голову Тиллю – 0:3. Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Ворскла празднует победу и возвращается на третью позицию в УПЛ.

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