У спортивного советника ПСЖ Луиша Кампуша есть претензии к бывшему спортивному директору команды Антеро Энрике, которому поручили трансферную политику парижан в межсезонье, сообщает Get French Football News.

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Энрике обвинили в том, что клуб так и не смог продать всех, кого хотел, в частности, Мауро Икарди. При этом ПСЖ распрощался с 20 игроками, которых отпустил в основном в аренду. Отсутствие большой распродажи не позволило чемпиону Франции подписать всех, кого они хотели подписать – фигурировали фамилии Милана Шкриньяра, Роберта Левандовски, Бернарду Силвы и Маркуса Рашфорда.

Еще одной причиной конфликта стало то, что Кампуш и Энрике мешали друг другу проводить трансферные соглашения. В результате, Луиш Кампуш вытесняет из клуба сотрудников, приближенных к Энрике. К травле Антеро присоединился и наставник команды Кристоф Галтье.

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