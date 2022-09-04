Лига 1, 6-й тур

Осер – Марсель – 0:2

Голы: Жерсон, 8, Санчес, 84

Лион – Анже – 5:0

Голы: Экамби, 31, 59, Ляказетт, 38, Люкеба, 62, Дембеле, 88

Нант — ПСЖ — 0:3

Голы: Мбаппе, 18, 55, Мендеш, 68

Удаление: Фабиу, 24 (Нант)

Марсель продолжил уверенное шествие в чемпионате. Коллектив еще не проигрывал, потерпев одну ничью и победив 4 раза. Сегодня была пятая легкая победа. "Олимпийцы" одолели Осер, забив в начале и конце матча. Это позволило Марселю временно возглавить турнирную таблицу. В другом поединке Лион разбил Анже, забив 5 безответных мячей.

Месси, Мбаппе, Неймар и другие звезды поиздевались над одноклубником на тренировке ПСЖ - курьезное видео

Последним матчем дня было противостояние Нанта и ПСЖ. Подопечные Гальтье, безусловно, были фаворитами и уже на старте конвертировали свое преимущество. Мбаппе завершил стремительную контратаку элегантным ударом в дальний угол после паса Месси. Несколько минут спустя Нант остался в меньшинстве: Фабиу прямой ногой влетел в Витинью, за что увидел перед собой прямую красную карточку. Португальца же через несколько минут заменили.

До перерыва парижане успокоились, но, вернувшись из раздевалки, снова отличились. Месси с правого фланга прострелил на Мбаппе, а Килиан выбежал за спин защитников и забил второй раз. У Лео же ассистентский дубль. Добил соперника Мендеш, удачно сыграв на добивании. ПСЖ победил (3:0) и сбросил Марсель с первого места, Нант остался десятым.