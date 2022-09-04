Чемпионат Франции 2022/23, 6-й тур

Нант – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 18, 55, Мендеш, 68

Удаление: Фабиу, 24 (Нант)

ПСЖ не испытал проблем в игре с Нантом. На этот раз главной звездой стал дважды забивший Мбаппе. Оба раза ему ассистировал Месси. В первом тайме Килиан в касание классно пробил в дальнюю девятку.

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Во втором тайме эта парочка разогнала атаку – Мбаппе отдал на Месси, но защитник немного задел мяч и не дал аргентинцу забить. Лео догнал круглого и отдал в центр, где Килиана никто не сдерживал. Точку в игре поставил Нуну Мендеш, расстрелявшему вратаря после удара Неймара в стойку.

Эта победа позволила ПСЖ подняться на первое место и набрать 16 очков – столько же у Марселя. Нант с 6 пунктами остался десятым.