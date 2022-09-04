Спортивний радник ПСЖ Луїш Кампуш має претензії до колишнього спортивного директора команди Антеро Енріке, якому доручили трансферну політику парижан в міжсезоння, повідомляє Get French Football News.

Дубль Мбаппе з асистів Мессі у відеоогляді матчу Нант – ПСЖ – 0:3

Енріке звинуватили в тому, що клуб так і не зміг продати всіх, кого хотів, зокрема Мауро Ікарді. При цьому, ПСЖ розпрощався з 20 гравцями, яких відпустив здебільшого в оренди. Відсутність великого розпродажу не дозволила чемпіону Франції підписати всіх, кого вони хотіли підписати – фігурували прізвища Мілана Шкріньяра, Роберта Лєвандовскі, Бернарду Сілви та Маркуса Рашфорда.

Ще однією причиною конфлікту стало те, що Кампуш та Енріке заважали одне одному проводити трансферні угоди. В результаті, Луїш Кампуш витискає з клубу співробітників, які наближені до Енріке. До цькування Антеро приєднався і наставник команди Крістоф Гальтьє.

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