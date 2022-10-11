Главный тренер Вест Бромвич Альбиона Стив Брюс был отправлен в отставку в понедельник, 10 октября. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Лучший тренер Англии-2019 потерял работу в клубе Чемпионшипа

61-летний специалист лишился своей должности после того как ВБА сыграл дома вничью с Лутоном (0:0). Этот результат не позволил команде покинуть зону вылета. Сейчас "дрозды" занимают 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Это – самая низкая позиция команды в лиге более чем за 20 лет.

Временным тренером Вест Брома был назначен Ричард Бил, который до этого руководил молодёжной командой U-21.

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