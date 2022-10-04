В понедельник, 3 октября Крис Уайлдер был уволен с должности главного тренера Мидлсбро.

После неудачного старта в новом сезоне Чемпионшипа руководство Мидлсбро уволило главного тренера команды Криса Уайлдера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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По состоянию на 11-й тур "боро" находится в зоне вылета и занимает 22-е место в турнирной таблице. Тренер вратарей Лео Перкович был назначен временным наставником Мидлсбро на предстоящие матчи.

Таким образом, Уайлдер проработал всего 11 месяцев после того, как заменил на должности главного тренера команды Нила Уорнока. Он выиграл 18 из своих 45 матчей в качестве наставника команды. В прошлом сезоне Мидлсбро под руководством 55-летнего специалиста занял 7 место в Чемпионшипе. Также команда запомнилась тем, что выбила из Кубка Англии таких соперников как Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Напомним, что в 2019-м году Уайлдер был признан лучшим тренером Англии.

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