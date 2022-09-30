"Наконец-то я присоединился к команде, провел первую тренировку. Как я говорил раньше, для меня большая честь и гордость присоединиться к такому клубу, как Шахтер. Я счастлив быть здесь.

Йовичевич не хотел видеть Назарину в Шахтере, – журналист

Кто из команды меня поздравил первым? Наверное, Дарио Срна. Из игроков – Богдан Михайличенко, я с ним общался до перехода. Срна сказал, что счастлив видеть меня в такой семье, как Шахтер. Я ответил, что буду играть и работать. Остальные также встретили хорошо, некоторых ребят знал, играл против них. Кое-кого знал лично. Всё очень хорошо.

Смотрел ли я последние матчи Шахтера? Да, я смотрел каждую игру. Я помню Йовичевича еще по матчам против СК Днепр-1. Мне очень нравился стиль, в котором они играли. Это сейчас видно по Шахтеру, очень интересный футбол. Стараются действовать всегда с мячом, это мне очень импонирует, поэтому жду, когда смогу дебютировать", – сказал Назарина в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, сыграть за новую команду Его сможет уже в субботу, 1 октября – Шахтер в 5-м туре УПЛ встретится с Металлистом.

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