"Нарешті я приєднався до команди, провів перше тренування. Як я казав раніше, для мене велика честь та гордість приєднатися до такого клубу, як Шахтар. Я щасливий бути тут.

Йовічевіч не хотів бачити Назарину в Шахтарі, – журналіст

Хто з команди мене привітав першим? Напевно, Даріо Срна. Якщо з гравців, то Богдан Михайліченко, я з ним спілкувався до переходу. Срна сказав, що щасливий бачити мене в такій сім’ї як Шахтар. Я відповів, що буду грати та працювати. Інші також зустріли гарно, деяких хлопців знав, грав проти них. Декого знав особисто. Все дуже добре.

Чи дивився останні матчі Шахтаря? Так, я дивився кожну гру. Я пам’ятаю Йовічевіча ще по матчах проти СК Дніпро-1. Мені дуже подобавься стиль, в якому вони грали. Це зараз видно по Шахтарі, дуже цікавий футбол. Стараються діяти завжди з м’ячем, це мені дуже імпонує, тому чекаю, коли зможу дебютувати", – сказав Назарина у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, зіграти за нову команду Єго зможе вже у суботу, 1 жовтня – Шахтар у 5-му турі УПЛ зустрінеться з Металістом.

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