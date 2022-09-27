"Назарина – не тот футболист, которого искал Йовичевич. Для наставника Шахтера было гораздо важнее взять Игнатенко как замену для Степаненко. Но Игнатенко отказался возвращаться к "горнякам", и решил продолжить карьеру в Бордо.

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Считаю, что Назарина будет проигрывать конкуренцию Судакову, Бондаренко и Джурасеку. Йовичевич хотел пригласить Назарину, когда возглавлял СК Днепр-1. Сейчас тренер собирает тех игроков, которые раньше ему были нужны", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Назарина подписал с Шахтером контракт до лета 2027 года. Дебютировать за "горняков" Егор может уже в ближайшую субботу – 1 октября дончане в УПЛ сыграют с Металлистом.

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