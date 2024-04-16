“Если честно, эмоций совсем нет. Очень обидное поражение. Я считаю, что мы не заслуживали этого результата, но не хватает забитого мяча. Очень много предпосылок было. Результат, я считаю, незакономерным.

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Атмосфера в раздевалке? Сейчас очень напряженно как-то. Потому что нет очков, нет побед, все злые. Повторюсь, очень обидное поражение. Команда не была расслаблена? Нет, я наоборот хочу поблагодарить всех ребят. Все отдали силы, но чего-то не хватило. Будем работать, будем разбираться внутри команды", – поделился Ильин в эфире УПЛ ТВ.

Добавим, что после поражения от Полесья серия без побед Колоса насчитывает уже 6 поединков. Ильин в этом сезоне сыграл в 20 матчах, в которых отметился 1 голом.

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