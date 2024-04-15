"Впечатления от игры положительные. От того, что создали моменты – я думаю, достаточно, чтобы не проиграть, как минимум. Но, конечно, результат и пропущенный мяч – это полный негатив. Я считаю, что команда сегодня сделала все, что могла, за что я ей очень благодарен.

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Опять же, если по игре, то она давалась. В принципе, мы ее не должны были, на мой взгляд, проигрывать. Но мы ее проиграли, за что беру полную ответственность на себя, потому что затягивается эта полоса. Вроде, я не вижу у ребят равнодушия или то, что они опускают руки, но много таких болезненных поражений, которые очень сложно переживать. На последних минутах пропущенные мячи эти – конечно, они бьют по психологии. Анализировать это, разбираться тоже непросто. Такое бывает, видимо, в футболе. Надо это переживать. Посмотрим, что будет дальше.

Вопрос вылета актуален для Колоса? Я надеюсь, что мы будем набирать очки. Но конечно, что большая плотность в турнирной таблице, и все может быть. К сожалению, что мы оказались в такой ситуации непростой. Но надо бороться, другого пути нет. Есть вызовы – искусственно созданные в этом случае. Это привело к такому результату. Есть разные причины, но в любом случае нельзя опускать руки.

Правда ли, что руководство дало 2 матча на исправление ситуации? Давайте эти разговоры останутся между нами. Единственное, что я беру полную ответственность за то, что происходит, за тот результат, который есть. Еще раз говорю: на мне ответственность. Поэтому я это прекрасно понимаю", – заявил Вишняк в эфире в эфире УПЛ ТВ.

Отметим, что Колос не знает вкуса побед уже в 6 поединках. Последний триумф ковалёвцев в матче УПЛ состоялся 25 февраля в игре против Вереса.

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