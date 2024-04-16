ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ "Дуже напружено, всі злі": гравець Колоса описав обстановку в роздягальні після чергової невдачі 09:40 - Посилання скопійовано Півзахисник Колоса Олег Ільїн Автор: Микита Ковальчук " Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Микита Ковальчук показати приховати Коментарі Вам може бути цікавим: Динамо влітку може поновити інтерес до екс-гравця Порту з розкішною статистикою 15 квітня 23:30 1341 Історія одеського маестро: Динамо і Лобановському відмовив двічі, забив Лаціо гол на віки, працює у порту 15 квітня 11:30 4505 Спортдир європейського клубу обрав 8 українців, якими б підсилив команду: "Це якщо без гравців Динамо і Шахтаря" 06:30 1354 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter