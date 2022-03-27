"Это был очень-очень тяжелый месяц для меня в психологическом плане, но я старался максимально сконцентрироваться на футболе. Только он помогал оторваться от постоянного обновления новостной ленты. Сейчас пытаюсь наслаждаться каждой секундой в футболе. Очень приятно играть и тренироваться, чтобы отвлечься от войны и заниматься любимым делом.

Вся моя семья вернулась домой. Родным пришлось бежать из Киева, теперь они находятся в безопасном месте. Очень счастлив, что они в безопасности и всегда могут выходить на связь. Звоню им каждый день – просто проверяю, все ли хорошо. И не только с родными. Я поддерживаю связь со многими людьми в Украине. Очень горжусь ими. И надеюсь, что они тоже гордятся мной", – цитирует Кучерявого The Scotsman.

Кучерявый вчера стал героем Кельты Хартс. Украинец забил чемпионский гол – команда за 5 туров до конца сезона обеспечила себе чемпионство и выход в следующий дивизион.

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