"Це був дуже-дуже важкий місяць для мене в психологічному плані, але я старався максимально сконцентруватися на футболі. Лише він допомагав відірватися від постійного оновлення стрічки новин. Зараз намагаюся насолоджуватися кожною секундою у футболі. Дуже приємно грати та тренуватися, щоб відволіктися від війни та займатися улюбленою справою.

Вся моя сім'я повернулася додому. Рідним довелося тікати з Києва, тепер вони в безпечнішому місці. Дуже щасливий, що вони в безпеці та можуть завжди виходити на зв'язок. Телефоную їм щодня – просто перевіряю, чи все добре. І не тільки з рідними. Я підтримую зв'язок з багатьма людьми в Україні. Дуже пишаюся ними. І сподіваюся, що вони також пишаються мною", – цитує Кучерявого The Scotsman.

Кучерявий вчора став героєм Кельти Хартс. Українець забив чемпіонський гол – команда за 5 турів до кінця сезону забезпечила собі чемпіонство та вихід у наступний дивізіон.

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