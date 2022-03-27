Кельты Хартс одолели Стенхаузмур и досрочно стали чемпионами Лиги 2 – четвертого по силе дивизиона Шотландии. У команды 16 очков отрыва от конкурентов. Кельты Хартс выходят в третий дивизион.

Чемпионский гол забил Макс Кучерявый. 19-летний украинец вышел на замену и головой замкнул подачу с левого фланга. Этот мяч стал единственным в матче, а наш парень – героем.

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Кучерявый зимой перешел в Кельты Хартс на правах аренды из Сент-Джонстона. Первую половину сезона он провел в 5 дивизионе, после чего получил шанс на высшем уровне.

"Никто сегодня не заслужил больше забить победный гол, чем Макс. Смелый паренек с большим будущим в футболе. Сент-Джонстон, у вас растет настоящий мастер", – так Кельты Хартс отреагировали на гол Кучерявого.