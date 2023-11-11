"Зинченко? Я был очень доволен им. Особенно против таких команд, как Бернли, его подвижность и угроза, которые он дает, то, как продвигает мяч, пространство, которое покрывает, и делает доступным для других игроков, я думаю, являются критически важными.

Невероятный гол Зинченко в видеообзоре матча Арсенал – Бернли – 3:1

Его игра в защите мне сегодня очень понравилась, насколько Зинченко был предан каждому защитному действию. Гол, который он забил, является действительно хорошим примером того, как он живет игрой, когда мяч далеко от него. Именно поэтому Александр первый на мяче, забивает гол, поэтому это то, что нам нужно от него", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Напомним, что Зинченко приобщился к победе "канониров" над Бернли, отдав предассист на гол Троссара, а затем эффектным ударом поставил точку во встрече.

Зинченко забил гол и провел суперматч, став лучшим – Арсенал победил Бернли и догнал Ман Сити на вершине АПЛ