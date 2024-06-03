Форвард Брайтона Ансу Фати рассказал о том, почему покинул Барселону и переехал в Англию.

"Сейчас чувствую себя на 100 процентов. Я много работаю, потому что чувствую, что всегда есть куда совершенствоваться. Я провожу много часов в спортзале.

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Есть люди, которые считают, что Ансу травмирован, а я два года не получал травм. У меня была небольшая травма, но повреждения бывают. Я отыграл весь сезон и не пропустил ни одной игры. То, что я не всегда проходил в состав, усложняло задачу, но я был готов и боролся до конца.

Я решил сделать в своей карьере шаг, который, как я чувствовал, должен был сделать. Чувствовал, что все, что делаю, не ценится, поэтому решил сменить команду. Я должен был это сделать.

Я следил за Барсой. Всегда желаю клубу и команде всего наилучшего", – цитирует Mundo Deportivo испанца.

Напомним, что Ансу Фати провел сезона 2023/24 в Брайтоне. За английский клуб он провел 27 матчей во всех турнирах, забив четыре гола.

Действующее соглашение Фати с Барселоной действует до 2027 года. Ансу не смог завоевать доверие от тренеров "кулес", хотя считалось, что форвард станет "преемником Месси".

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