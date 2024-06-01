Топ-клубы АПЛ не спешат вступать в переговоры с Шахтером по Георгию Судакову.

“Судаков – это игрок, которого связывают с лондонскими командами. Он хочет уйти из Шахтера.

Мудрик отговаривает Судакова от перехода в АПЛ: "Сказал мне, что я не готов"

Впрочем, мне сказали, что пока Тоттенхэм – единственный клуб с конкретным интересом к нему. Слухи о Челси в основном идут от Михаила Мудрика. Арсенал также пока не участвует в этих обсуждениях", – заявил инсайдер Бен Джейкобс в эфире YouTube-канала Bhavss14.

К слову, прошлый сезон стал для Судакова самым результативным в карьере. За 34 матча во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает звезду Шахтера в 25 млн евро, но руководство "горняков" посягает на значительно более высокую планку – 100 млн евро.

Тоттенхэм финишировал на пятой строчке АПЛ, поэтому может предложить Судакову лишь участие в Лиге Европы.

Мудрик и новый тренер – большая проблема, но и серьезный плюс, Зинченко и Забарный приближают топ-трансферы