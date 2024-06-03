Кривбасс получил два предложения по Ивану Дибанго, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, предметный интерес к 22-летнему оборонцу проявляют Базель и Брест. Бронзовый призер чемпионата Франции уже сделал конкретное предложение в размере 3 млн евро, но получил отказ.

Отмечается, что руководство Кривбасса приняло решение сохранить своего игрока для решения задачи выхода в групповой турнир одного из еврокубков.

Напомним, Дибанго был арендован Кривбассом у эстонской Левадии в сентябре 2022 года. В феврале 2024-го криворожане выкупили его за 500 тысяч евро, подписав контракт до 30 июня 2026-го. В сезоне 2023/24 Иван в 31-м матче забил 1 гол и отдал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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