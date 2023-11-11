"Зінченко? Я був дуже задоволений ним. Особливо проти таких команд, як Бернлі, його рухливість і загроза, які він дає, те, як просуває м'яч, простір, який покриває, і робить доступним для інших гравців, я думаю, є критично важливими.

Неймовірний гол Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Бернлі – 3:1

Його гра в захисті мені сьогодні дуже сподобалася, наскільки Зінченко був відданий кожній захисній дії. Гол, який він забив, є дійсно хорошим прикладом того, як він живе грою, коли м'яч далеко від нього. Саме тому Олександр перший на м'ячі, забиває гол, тому це те, що нам потрібно від нього", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, що Зінченко долучився до перемоги "канонірів" над Бернлі, віддавши передасист на гол Троссара, а потім ефектним ударом поставив крапку в зустрічі.

Зінченко забив гол і провів суперматч, ставши найкращим – Арсенал переміг Бернлі й наздогнав Ман Сіті на вершині АПЛ