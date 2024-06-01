Защитник Фулхэма Тосин Адарабьойо уже в ближайшее время должен стать усилением Челси.

Тосин Адарабьойо станет игроком Челси утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны достигли устной договоренности, а предложение подписать центрбека лондонцы впервые сделали еще месяц назад.

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На следующей неделе игрок должен пройти медицинское обследование. Если все будет хорошо, то контракт подпишут сразу после медосмотра. Добавим, что контракт Адарабьойо с Фулхэмом завершается этим летом, поэтому защитник присоединится на правах свободного агента.

Заметим, что Тосин является воспитанником Манчестер Сити, в составе которого находился вплоть до аренды в Вест Бромвич в 2018 году. В октябре 2020 года Адарабьойо покинул "горожан", подписав полноценный контракт с Фулхэмом. В этом сезоне защитник сыграл за "коттеджеров" 25 матчей, в которых отметился 2 голами.

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