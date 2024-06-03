Лунин выбрал свой любимый матч сезона за Реал – горький сарказм от кипера сборной Украины
Легионер "сливочных" Андрей Лунин назвал игру, которая была одной из самых важных в его жизни.
"Этот сезон был удивительным, незабываемым, особенно для меня.
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Моя любимая игра в этом сезоне? Когда мы выиграли финал Лиги чемпионов. Я не играл? Мы победили.
Некоторые из наших игроков выиграли 6 Лиг чемпионов, я надеюсь выиграть еще несколько. Я хочу выиграть 6 или больше Лиг чемпионов", – цитирует Лунина Madrid Xtra.
Напомним, Лунин в текущем сезоне в 31 матче пропустил 32 гола (еще в 12 поединках отстоял "на ноль"). Андрей стал единственным украинцем в истории, который выиграл две Лиги чемпионов.
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