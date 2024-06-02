Новой же "восьмеркой" Реала станет уругваец Феде Вальверде, сообщает Фабрицио Романо. Сам игрок подтвердил предстоящую смену номера. "Я люблю номер 15, моя мечта в Реале началась с этого номера... но да, через два месяца я его сменю. Скажем так, эта глава закончилась довольно хорошо", – отметил Вальверде.

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Заметим, что Тони Кроос за свою карьеру выступал за Баварию, Байер и Реал. В составе мюнхенцев немец трижды выигрывал титул чемпиона Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.

За "сливочных" полузащитник выступает с 2014 года. С Реалом Кроос стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок Испании и столько же раз побеждал в финале Лиги чемпионов. В общем Кроос сыграл за "сливочных" в 465 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 99 ассистов.

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