После роскошной кампании игроки каталонского клуба будут одним из самых желанных на трансферном рынке. Главные лоты – Артем Довбик (связывают с Атлетико), Виктор Цыганков (Барселона, Бавария) и Алейш Гарсия (Байер).

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"Мы очень четко понимаем, чего хотим. Намерение – сохранить как можно больше игроков в команде, хотя мы также открыты для важных предложений. Несмотря на интерес, который может появиться со стороны крупных клубов, я не уверен, что игроки хотят уйти от нас. Они счастливы в Жироне, а деньги – это еще не все.

Мы должны наслаждаться Лигой чемпионов, но приоритет – не страдать в Ла Лиге. Это ключ к развитию проекта. Если мы не будем конкурентными в лиге, то не получится и в Европе.

Я чувствую, что это мой проект, я очень взволнован этим. До прихода Мичела я чувствовал себя истощенным, теперь я сильный и счастливый. Здесь я всегда чувствовал, что меня признают и любят. Я не думаю, что мы достигли своего потолка. У нас все еще есть вызовы и пространство для роста", – цитирует Карселя Estadio Deportivo.

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