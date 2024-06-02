– Что для вас футбол? Что это для вашей страны?

– К сожалению, сейчас футбол не на первом плане в нашей стране. Мы понимаем, что сейчас мы все делаем все для наших защитников. Попадание Украины на Евро – очень важный шаг для нас. Я и все наши игроки помогаем нашей сборной. То, что мы сделали, – действительно важно для нашей страны и народа.

В Германии футбол – спорт №1. Раньше так было и у нас, но сейчас мы должны думать о других вещах.

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– Что думаете о сборной Германии? Что вам нужно знать перед завтрашним матчем?

– Она сменила тренера. С этим наставником она более дисциплинированная, более защитная, но у них есть игроки атаки, которые могут все. Сборная Германии улучшилась после нашей ничьей (3:3) год назад в Бремене. К сожалению, они не могут использовать некоторых игроков Реала и Боруссии. Но для Германии это ничто, они имеют по 3-4 игрока на каждой позиции.

– Какие цели у Украины на Евро?

– Как я говорил, представить страну на Евро в этот тяжелый период. Думаю, это будет большое наслаждение для игроков, хотя им непросто. Каждый увидит Украину, наш флаг на Евро. Сейчас Украина пытается быть частью европейской семьи. Оставаться среди лучших футбольных сборных Европы – очень важно.

– Как оцениваете свою силу перед турниром? Рассчитываете дойти до четвертьфинала, как в прошлый раз?

– Считаю, что надо концентрироваться на каждой игре. У нас очень молодая сборная, есть хороший баланс между молодежью и опытом. Надо двигаться от игры к игре. Первая против Румынии, и мы должны сосредоточиться на ней. Дальше посмотрим.

– Как вы чувствовали себя вчера, когда ваш голкипер не играл за Реал в финале ЛЧ?

– Мое мнение – он заслужил играть. К сожалению, он не мог играть, потому что не имел должной подготовки, возникли определенные проблемы. Это не имеет значения. Для нас важен каждый игрок, который представляет Украину в Европе. Это очень хороший опыт – играть за лучший клуб Европы. Думаю, Реал является именно таким сейчас. Это очень хорошо для всей сборной. Когда Андрей приезжает в сборную, то делится этим опытом. Многие молодые украинские футболисты хорошо показывают себя в топ-чемпионатах.

– Какая часть самая тяжелая в подготовке к такому большому турниру?

– Самое трудное – это соответствовать уровню защитников Украины, которые ежедневно защищают нашу свободу. Мы немножко больше путешествуем, но игроки все понимают. Выйти на Евро – большой успех, но мы думаем о будущем. Каждый игрок должен показать максимум, чтобы бороться на этом уровне. Я рад, что многие наши игроки выступают в топ-лигах.

Довбик? Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Это очень важно для него, придаст уверенности перед Евро.

– Что думаете о безопасности на чемпионате Европы?

– Мы в Германии уже три дня. У нас постоянно очень хорошая охрана. Мы ездим с охраной на тренировки. Я уверен, что Германия – это та страна, которая на 100 процентов сделает все возможное для охраны не только сборной Украины, но и всех сборных.

Если вы видели, вчера на финале Лиги чемпионов несколько раз люди выбегали на поле. Я считаю, что это не очень хорошо. Весь мир смотрит на эти эпизоды. Я уверен, что Германия намного лучше сделает все для охраны

– Закончили ли восстановление Судаков и Миколенко? Когда к команде присоединится Лунин?

– Сегодня уже все работали в общей группе, хотя вчера еще некоторые занимались индивидуально. Все 22 полевых игрока и 2 голкипера.

У Реала завтра еще какое-то празднование победы в ЛЧ, поэтому мы позволили Лунину остаться в клубе. Думаю, он заслуживает. Андрей присоединится к команде в Варшаве, куда мы переедем после игры с Германией.

– Вы вызвали 26 игроков, фактически готовая заявка. Остальные сборные берут с резервом, кого-то просматривают. Или у вас не было сомнений?

– Смотрите, у нас сейчас два турнира – Евро и Олимпиада. Если нам нужны какие-то игроки, то они рядом. Они на турнире во Франции. Если что-то случится, то мы можем кого-то довызвать. Официальная заявка – 7 июня. Сейчас мы вызвали игроков на 3 матча, а седьмого посмотрим на их состояние, – резюмировал Ребров на пресс-конференции.

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