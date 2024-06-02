Мбаппе подписал контракт с Реалом, – Фабрицио Романо
Французский форвард Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском Реале.
Мбаппе уже заключил контракт с мадридским Реалом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, все бумаги подписаны, а трансфер закрыт.
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Реал объявит о новичке в течение следующей недели, но Килиана уже можно считать игроком "королевского клуба". Он переходит в Мадрид свободным агентом.
Мбаппе провел семь лет в ПСЖ, с которым шесть раз стал чемпионом Франции и вышел в финал Лиги чемпионов-2019/20. За 308 официальных матчей в футболке ПСЖ француз забил 256 голов.
Килиан принял решение о переходе в Реал еще зимой, поэтому отказался продлевать контракт с ПСЖ. Официальное представление в Мадриде состоится после того, как форвард завершит выступления на Евро-2024.