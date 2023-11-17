Киевский клуб пытается найти аргументы, чтобы оставить в команде одного из своих лидеров – Сергея Суханова.

Оболонь предложила Сергею Суханову продлить контракт, который истекает 31 декабря, сообщает Sport.ua.

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28-летний универсал, который может сыграть на позициях защитника, полузащитника и форварда, пока взял время на размышления.

Напомним, Суханов впервые присоединился к Оболони в январе 2021 года. В июле 2022-го он перешел в Черноморец, но уже через полгода снова вернулся в киевский клуб. В текущем сезоне провел за "пивоваров" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

Настоящую славу игрок получил после гола в ворота Динамо (1:0) в 1/8 финала Кубка Украины, который стал роковым для киевлян и завершил их ход в этом турнире. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

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