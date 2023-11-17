Київський клуб намагається знайти аргументи, аби залишити у команді одного зі своїх лідерів – Сергія Суханова.

Оболонь запропонувала Сергію Суханову продовжити контракт, який спливає 31 грудня, повідомляє Sport.ua.

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28-річний універсал, який може зіграти на позиціях захисника, півзахисника та форварда, поки взяв час на роздуми.

Нагадаємо, Суханов вперше приєднався до Оболоні у січні 2021 року. У липні 2022-го він перейшов у Чорноморець, але вже за півроку знову повернувся у київський клуб. У поточному сезоні провів за "пивоварів" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи.

Справжньої слави гравець зазнав після гола у ворота Динамо (1:0) в 1/8 фіналу Кубка України, який став фатальним для киян і завершив їхню ходу у цьому турнірі. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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