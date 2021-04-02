Профессиональная футбольная лига приняла решение о проведении матча Первой лиги между Оболонью и Верес.

Оболонь принимать Верес 31 мая в рамках Первой лиги, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

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Интересно, что поединок уже дважды переносили: 5 сентября команды не смогли сыграть из-за вспышки коронавируса в составе Вереса, а 12 марта командам помешал снегопад.

К слову, Верес является лидером Первой лиги с 39 очками в активе и с двумя поединками в запасе, а Оболонь занимает 6 позицию по 30 пунктам.

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