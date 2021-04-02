Професіональна футбольна ліга прийняла рішення про проведення матчу Першої ліги між Оболонню та Вересом.

Оболонь прийматиме Верес 31 травня у рамках Першої ліги, повідомляє офіційний сайт рівненського клубу.

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Цікаво, що поєдинок вже двічі переносили: 5 вересня команди не змогли зіграти через спалах коронавірусу в складі Вереса, а 12 березня командам завадив снігопад.

До слова, Верес є лідером Першої ліги з 39 очками в активі та двома поєдинками у запасі, а Оболонь посідає 6 позицію з 30 пунктами.

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