Дирекция городского стадиона Тернополя отказала местной Ниве в проведении матча Первой лиги против Горняк-Спорта, сообщает meta-ratings.

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Причиной стал полуфинал Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо, который должен состояться 21 апреля – к этой дате уже начали подготовку газона на стадионе. Нива может провести домашний поединок на резервном стадионе в Черновцах или в Вишневце, но здесь тоже есть трудности. Поле в Вишневце не готово для проведения матчей, а в Черновцах состоится поединок местной Буковины уже завтра, 3 апреля.

К слову, Нива занимает 13 место в Первой лиге с 18 очками в активе, однако зона вылета недалеко – всего 7 пунктов отделяют Тернополя от предпоследнего Авангарда.

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