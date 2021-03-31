В среду в 19-м туре Первой лиги состоялось несколько поединков. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 19-й тур

Верес – Черноморец – 4:0

Голы: Гегедош, 7, 57, Сергийчук, 44 (пен.), Гайдучик, 63

Удаление: Вачиберадзе, 42 (Черноморец, красная карточка)

Альянс – Агробизнес – 1:1

Голы: Шарай, 29 – Ефанов, 85 (аг.)

Нереализованный пенальти: Загинайлов, 79 (Альянс)

Авангард К. – Нива Т. – 2:1 (после 1 тайма)

Горняк-Спорт – ВПК-Агро – 1:2 (после 1 тайма)

Волынь – Николаев – начало в 17:00

Прикарпатье – Полісье – начало в 17:00

Оболонь – Кремень – начало в 18:00

Металлист 1925 – Кристал – начало в 19:00

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Очередной тур во втором по силе дивизионе открывала битва лидеров – Вереса и Черноморца. Подопечные Юрия Вирта сумели выйти вперед уже в начале матча. Юный голкипер "моряков" Даниил Варакута неудачно выбив мяч, фактически, начал голевую атаку соперника. Николай Гайдучик, который впервые вышел за главную команду Вереса, выкатил передачу на ход Роберту Гегедошу и последний из пределов штрафной пробил в левый угол ворот. В конце тайма Гайдучик снова стал героем эпизода. Бека Вачиберадзе наступил форварду на голеностоп и увидел перед собой красную карточку. Пенальти четко реализовал Сергийчук, забив в стиле Паненки.

После перерыва Гегедош вырвался один на один с голкипером одесситов и записал на свой счет дубль. А потом вездесущий Гайдучик оказался первым на мяче после розыгрыша углового и отметился дебютным голом за Верес. Победа позволила подопечным Вирта набрать 39 очков и единолично возглавить турнирную таблицу Первой лиги. Черноморец с 36-ю пунктами остался вторым.

Еще один претендент на повышение в классе – Агробизнес – неожиданно уступил Альянсу. Середняк первенства в середине тайма провел затяжную атаку, которая завершилась мощным выстрелом в дальний угол ворот от Владислава Шарая из угла штрафной. После отдыха автор первого гола имел возможность удвоить преимущество своей команды, однако на его выстрел успел среагировать голкипер Агробизнеса.

На 68-й минуте выстрел капитана гостей Игоря Курило едва не достиг цели – не хватало считанных сантиметров. На 79-й минуте Сергей Загинайлов мог поставить жирную точку в матче, однако мяч после его удара с пенальти (Вячеслава Поднебенного сбили в собственной штрафной) попал в перекладину и вылетел в поле, а на добивании никого не оказалось. За 5 минут до конца основного времени Агробизнес все-таки забил: Виталий Груша решился на удар, мяч попал в штангу и отскочил за линию ворот. Как следствие, гол записали на защитника Альянса Руслана Ефанова, который, самоотверженно спасая свои ворота, помог сфере оказаться в сетке. Ничья принесла Агробизнесу 35 очков и оставила на третьей строчке, Альянс с 27 пунктами остался девятым.

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