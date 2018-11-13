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Облак стремится покинуть Атлетико зимой, – Marca

21:51 33 Читати українською
Облак стремится покинуть Атлетико зимой, – Marca
Ян Облак / Фото AFP

Голкипер Атлетико хочет покинуть мадридский клуб в январе.

25-летний вратарь может покинуть Атлетико в январе во время зимнего трансферного окна, сообщает Marca. Словенец недоволен тем, что клуб не предложил ему контракт на улучшенных условиях.

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Отмечается, что Ян уже сообщил о своем желании президенту и спортивному директору мадридцев. Контракт Облака с Атлетико действует до 2021 года. К слову, клаусула голкипера по условиям действующего контракта составляет 100 млн евро.

Напомним, футболист выступает в составе Атлетико с 2014 года. "Матрасники" приобрели Облака у Бенфики за 16 млн евро.

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