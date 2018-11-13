Барселона в огне: бранная ссора двух лидеров и конфликт Вальверде с Пике

Поражение лидера Ла Лиги от Бетиса в чемпионате Испании до сих пор не сходит со страниц испанских СМИ. Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде и форвард команды Луис Суарес ввязались в огненную перепалку с Жераром Пике.

В воскресенье, 11 ноября, Барселона опозорилась в Примере, пропустив 4 гола дома от середняка Бетиса. Еще во время игры в команде Вальверде были видны некоторые странные споры, а продолжилось все после чувствительного поражение. Программа El Día Después испанского телеканала Movistar+ показала кулисы не самой лучшей атмосферы в стане каталонцев. Главный тренер был недоволен поведением одного из звездных символов каталонской команды.

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При счете 1:3 Пике покинул свои защитные обязанности и побежал забивать Бетису в атаку. Центрбек хозяев дал указания партнерам, что он выдвигается вперед, а в обороне страховать его будет полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич. Барса сумела вернуться в игру, отквитав 1 гол. Однако впоследствии Пике проиграл борьбу экс-каталонцу Бартра, после чего севильцы выбежали в контратаку. Ракитичу пришлось останавливать соперника фолом, за что он получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Теперь хорват еще и не сыграет в Мадриде против Атлетико.

Из-за того, что "сине-гранатовые" остались в меньшинстве, Вальверде решил отказаться от излишнего риска в нападении. Однако Пике не внял тренеру и при счете 2:4 снова побежал помогать своим нападающим – в памяти еще были свежи воспоминания о камбэке последних минут против Райо Вальекано, который начал испанец своим голевым пасом (тогда, впрочем, команда играла полным составом). Обычно взвешенный Эрнесто не выдержал и в сердцах обругал 31-летнего защитника: "Где ты, бл***, опять бежишь?! Они забьют нам очередной гол... Жерар!"

К слову, после матча нервная перепалка состоялась уже между Пике и Луисом Суаресом. Они прикрывали ладони руками, пытаясь избежать вездесущих телекамер, но от испанской прессы ничего не скроется. Уругвайский форвард, который в период без травмированного Месси набрал отличную форму, не выдержал критики испанца по поводу одного недопонимания. "Теперь ты будешь мне п***еть о какой-то передаче? Не за***вай меня! "Пике парировал: "Если ты сказал "мой", ок. Но я клянусь жизнью, что не слышал этого".

Попытки Жерара все перевернуть были бы похвальными, если бы не такими провальными и неразумными. Его игра на позиции девятки не только не помогала, но и мешала партнерам. В конце встречи Пике еще и обменялся не слишком приятными словами с Артуро Видалем. Номинальный защитник помешал чилийцу, который находился в лучшей позиции, пробить по воротам.

В Испании считают, что едва ли не самой большой проблемой Барселоны являются поединки с "маленькими" клубами. Игроки команды подходят к этим матчам с несоответствующей мотивацией. Тогда, когда Барса ждет тяжелого противостояния (встречи против Севильи, Тоттенхэма, Реала и Интера), она демонстрирует совсем другую игру и не дает сопернику шансов. В то же время каталонцы позволяют оппонентам невиданную роскошь в играх, которые считают простыми. Бетис наиболее эффектно наказал их за это самодовольство. Когда гости атаковали и забивали, их просто никто и не думал накрывать – мол, сами ошибутся.

Если так будет продолжаться, тот же Реал может выхватить титул чемпионов из рук извечного соперника. Барселона, к слову, является худшим лидером топ-5 чемпионатов по количеству набранных очков (24) в сезоне 2018/19. Манчестер Сити, Ювентус и ПСЖ успели взять 30-очковый барьер за 12 туров, Боруссия Д еще имеет шанс это сделать. А еще ни у одного из этих клубов и близко нет такой ужасной обороны (18 пропущенных). Пора бить тревогу?

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