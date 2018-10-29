ПСЖ заинтересован в приобретении Облака – парижане готовы побить трансферный рекорд среди голкиперов

Голкипер Атлетико может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Le 10 Sport, парижский клуб заинтересован в услугах словенского голкипера. ПСЖ попытается подписать Яна во время летнего трансферного окна.

"Облак – мое персональное поражение": тренер сборной Словении был уволен из-за критики голкипера

Отмечается, что боссы французского клуба готовы выложить за Облака 100 млн евро. Отметим, что прошлым летом голкипер отказался переходить в Челси несмотря на предложение "синих" в 100 млн евро.

Напомним, Ян выступает в составе Атлетико с 2014 года. "Матрасники" приобрели Облака в Бенфики за 16 млн евро.

Демарш Мессі, секс-скандал Роналду, дивна "відмазка" Облака: чому зірки футболу не грають за свої національні збірні