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ПСЖ заинтересован в приобретении Облака – парижане готовы побить трансферный рекорд среди голкиперов

26 октября 10:54 93 Читати українською
ПСЖ заинтересован в приобретении Облака – парижане готовы побить трансферный рекорд среди голкиперов
Ян Облак / Фото AFP

Голкипер Атлетико может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Le 10 Sport, парижский клуб заинтересован в услугах словенского голкипера. ПСЖ попытается подписать Яна во время летнего трансферного окна.

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Отмечается, что боссы французского клуба готовы выложить за Облака 100 млн евро. Отметим, что прошлым летом голкипер отказался переходить в Челси несмотря на предложение "синих" в 100 млн евро.

Напомним, Ян выступает в составе Атлетико с 2014 года. "Матрасники" приобрели Облака в Бенфики за 16 млн евро.

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Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Атлетико Атлетико Ян Облак Ян Облак
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