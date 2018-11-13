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Облак прагне покинути Атлетіко взимку, – Marca

21:51 805 Читать на русском
Облак прагне покинути Атлетіко взимку, – Marca
Ян Облак / Фото AFP

Голкіпер Атлетіко хоче покинути мадридський клуб у січні.

25-річний воротар може покинути Атлетіко у січні під час зимового трансферного вікна, повідомляє Marca. Словенець невдоволений тим, що клуб не запропонував йому контракт на поліпшених умовах.

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Зазначається, що Ян вже повідомив про своє бажання президентові і спортивному директору мадридців. Контракт Облака з Атлетіко діє до 2021 року. До слова, клаусула голкіпера за умовами чинного контракту складає 100 млн євро.

Нагадаємо, футболіст виступає у складі Атлетіко з 2014 року. "Матрацники" придбали Облака у Бенфіки за 16 млн євро.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Ян Облак Ян Облак Атлетіко Атлетіко
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