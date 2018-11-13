Облак прагне покинути Атлетіко взимку, – Marca

Голкіпер Атлетіко хоче покинути мадридський клуб у січні.

25-річний воротар може покинути Атлетіко у січні під час зимового трансферного вікна, повідомляє Marca. Словенець невдоволений тим, що клуб не запропонував йому контракт на поліпшених умовах.

ПСЖ зацікавлений у придбанні Облака – парижани готові побити трансферний рекорд серед голкіперів

Зазначається, що Ян вже повідомив про своє бажання президентові і спортивному директору мадридців. Контракт Облака з Атлетіко діє до 2021 року. До слова, клаусула голкіпера за умовами чинного контракту складає 100 млн євро.

Нагадаємо, футболіст виступає у складі Атлетіко з 2014 року. "Матрацники" придбали Облака у Бенфіки за 16 млн євро.

Барселона у вогні: нецензурна сварка двох лідерів та конфлікт Вальверде з Піке